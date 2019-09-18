خلاف بين شخصين بالسعودية ينتهي بطلقة في الرأس

أقدم شخص بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية على إطلاق النار على آخر بعد خلاف نشب بينهما، ما تسبب بإصابته إصابة بليغة في الرأس، فيما لاذ الجاني بالفرار.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الأجهزة الأمنية كثفت تحرياتها للبحث عن الجاني، بعد إصابته المجني عليه برصاصة، دخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى.

وورد بلاغ للأجهزة الأمنية عن وقوع خلاف، أمس الثلاثاء، باتجاه جسر الجامعة بين شخصين ليتطور الأمر إلى إطلاق نار من قبل أحدهما على الآخر ليصاب في الرأس.

وإثر تحقيقات تم تحديد هوية الجاني، فيما يجري البحث عنه وتقديمه للعدالة.