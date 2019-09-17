مصرية تقتل زوجها بطريقة غريبة

قتلت سيدة مصرية زوجها بطريقة مروعة، بعدما وضعت ”أدوية منومة“ في كوب الشاي، أفقده الوعي بعد احتسائه، ثم قيدته وألقت به في نهر النيل، بمساعدة اثنين آخرين، في محافظة قنا بصعيد مصر.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي مركز شرطة نقادة في مديرية أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل لشخص مجهول الهوية موثق اليدين والقدمين، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أو متعلقات أو أوراق تدل على هويته.

وأسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بالاشتراك مع اثنين آخرين.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالت الزوجة إنها أقدمت على الجريمة بسبب خلافات بينهما.

وأوضحت الزوجة، أنهم قاموا باستدراج المجني عليه لمنطقة نائية، حيث احتسى مشروب الشاي، بعد أن وضعوا له المنوم وبعض العقاقير فيه.