لبنان.. قتل شقيقته وأصاب ابنتها بسبب الميراث

قتل رجل من منطقة عرمون في محافظة جبل لبنان شقيقته وأصاب ابنتها بطلقات نارية، إثر خلافات بينهما حول تقسيم الميراث.

تفاصيل الجريمة التي وقعت أمس الإثنين، تشير إلى أنّ القاتل أطلق الرصاص على رأس شقيقته، صادقة الجوهري 30 عامًا، لتفارق الحياة على الفور، وعندما تدخلت ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا أصابها في قدميها، حيث نقلت إلى مستشفى الشحار الحكومي في رمحالا.

ووفق صحيفة ”سفير الشمال“ اللبنانية، فقد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم داخل مسرح الجريمة.

وأشار مصدر أمني، اليوم، لجريدة النهار اللبنانية إلى أن ”القاتل يسكن في منزل قريب من منزل شقيقته، حيث توجه مساء أمس لمنزلها بعد تجدد الخلافات بينهما حول الميراث، وقتلها بسلاح ناري، وأصاب ابنتها، واعترف أثناء التحقيق بجريمته“.