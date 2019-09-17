خليجي يحاول الانتحار بعد اكتشاف مخدرات بسيارته

أقدم مواطن خليجي على محاولة الانتحار، عقب اكتشاف أجهزة الأمن تهريبه كميات من المواد المخدرة، عند منفذ جسر الملك فهد في البحرين.

وتشير التفاصيل إلى أن رجال الأمن ألقوا القبض على المتهم، البالغ 28 عامًا، بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار، فضلاً عن اتهامه وزميله الذي كان بصحبته بتعاطي المؤثرات العقلية، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لنهاية الشهر الجاري.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن رجال الجمارك عثروا أثناء التفتيش الروتيني عند منفذ جسر الملك فهد – الرابط بين البحرين والسعودية، على كيس نايلون شفاف وآخر أسود بداخل فلتر خاص بالمكيفات في الصدام الأمامي للسيارة، يحتوي على قطعتي حشيش (كيلو ونصف الكيلو جرام) وقرابة 700 حبة كبتاغون، إضافة إلى كبتاغون مطحون.

وأثناء عملية التفتيش أصيب المتهم بتشنج وضيق تنفس، فجرى إسعافه، وخلال نقله للمستشفى حاول الانتحار داخل سيارة الإسعاف عن طريق خنق نفسه، لكن الطاقم الطبي تمكن من السيطرة عليه.

وأقر المتهم (بعد محاولته الانتحار) بأنه يتعاطى الكبتاغون منذ سنوات، بينما نفى المتهم الثاني علمه بما احتوت سيارة المتهم الأول، فيما وجهت تهمة الاتجار والتعاطي للمتهمين.