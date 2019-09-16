الأمن المصري يكشف لغز مقتل 3 أبناء وأمهم وجدتهم

كشف الأمن المصري الاثنين، لغز مقتل مسنة وابنتها و3 من أحفادها داخل منزلها بمحافظة الأقصر بصعيد مصر جنوب البلاد.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد تحديد هويته، وجمع المعلومات السرية والتحريات، ليتبين أن مرتكب الجريمة هو طليق ابنة صاحبة المنزل، نظرًا لوجود خلافات مالية بينها وبين المتهم.

واعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة، حيث تسلل للمنزل ليلًا بصحبة 3 آخرين، وتم إشعال النيران في بعض أجزاء الشقة، ليلقي المجني عليهم مصرعهم خنقًا داخل الشقة.

وأضاف المتهم أنه وقع بعض إيصالات الأمانة لطليقته قبل الانفصال، إلا أنه تم تهديده خلال الفترة الماضية بمقاضاته، ومن ثم فكر في الانتقام منها، ولم يعثر على إيصالات الأمانة التي سعى إليها داخل الشقة.

وتسبب الحادث في مقتل طليقة المتهم، ووالدتها، وأبناء المتهم الثلاثة داخل الشقة، ليكتب المتهم نهاية أسرته كاملة، وتقرر حبسه على ذمة القضية.