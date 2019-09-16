المغرب.. القضاء يؤجل محاكمة الصحفية ”هاجر الريسوني“

بعد جلسة مطولة، قضت محكمة بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الاثنين، بتأجيل ملف الصحفية، هاجر الريسوني، الملاحقة بتهمة ”الإجهاض غير القانوني“ و“ممارسة الجنس قبل الزواج“.

وحددت هيئة المحكمة المكلفة موعد الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر الجاري، لمواصلة جلسات المحاكمة.

وطالب دفاع الصحفية خلال جلسة اليوم، ببطلان محاضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية. معتبرًا أنّ عملية مراقبة العيادة الطبية (مكان عملية الإجهاض)، ليست قانونية، لأنها تمت دون إخبار النيابة العامة.

وأكد دفاع الريسوني أنه ”لا وجود لأي محضر وقعته المعنية بالأمر، تعترف فيه بخضوعها للإجهاض“، لافتًا إلى أن هناك محضرًا رفضت توقيعه.

وتواجه الصحفية عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض، حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها.