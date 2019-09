مختل يهاجم سعوديًا بأداة حادة داخل بقالة (فيديو)

View this post on Instagram

كاميرات مراقبة توثق حادثة اعتداء شخص على مواطن بطعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا بالسعودية، مما تسبب بإصابته. . ووفق وسائل إعلام سعودية، فإن الجهات الأمنية أوقفت الجاني، والذي تبين أنه يبلغ من العمر 42 سنة، ويعاني من اضطرابات نفسية. . #إرم_نيوز #اعتداء #سكاكا #السعودية #فيديو #حوادث #جريمة #جرائم #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #video #Trend #news #ksa #saudiarabia