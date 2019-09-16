مختل يهاجم سعوديًا بأداة حادة داخل بقالة (فيديو)

أصيب مواطن سعودي في منطقة سكاكا بجروح طفيفة، جراء تعرضه لهجوم بأداة حادة من قبل شخص يعاني من اضطرابات نفسية.
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كاميرات مراقبة توثق حادثة اعتداء شخص على مواطن بطعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا بالسعودية، مما تسبب بإصابته. . ووفق وسائل إعلام سعودية، فإن الجهات الأمنية أوقفت الجاني، والذي تبين أنه يبلغ من العمر 42 سنة، ويعاني من اضطرابات نفسية. . #إرم_نيوز #اعتداء #سكاكا #السعودية #فيديو #حوادث #جريمة #جرائم #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #video #Trend #news #ksa #saudiarabia
وبحسب موقع ”سبق“ المحلي، فإن ”كاميرات مراقبة، وثّقت حادثة اعتداء شخص على مواطن، من خلال طعنه بآلة حادة داخل بقالة في سكاكا.
ونقل الموقع عن مصادر قولها إن المواطن أصيب بجروح طفيفة، وقد تلقى العلاج اللازم وحالته مستقرة، مشيرة إلى أن ”الجهات الأمنية أوقفت الجاني، الذي تبين أنه يبلغ من العمر 42 سنة، ويعاني من اضطرابات نفسية“.