ضبط ماسح أحذية يتاجر بالأعضاء البشرية للمتسولين في مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من ضبط ماسح أحذية بالقاهرة يتاجر في الأعضاء البشرية للمتسولين والفقراء وأصحاب الحاجة، ويبيع الكلية مقابل 20 ألف جنيه، أو ما يعادل 1200 دولار أمريكي.

وبحسب بيان أمني صادر، الإثنين، فإن ”الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، نجحت في ضبط ماسح أحذية؛ لقيامه بالاتجار في الأعضاء البشرية، وتوسطه في شراء كلى مقابل 20 ألف جنيه لكل واحدة في محافظة القاهرة“.

وتوصلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، إلى قيام شخص بالاشتراك مع آخرين بالوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

وأفادت التحريات، بقيام ماسح أحذية بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية، وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوي الحاجة وبائعي السلع البسيطة بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة؛ لحثهم على بيع أعضائهم البشرية، واتفاقه مع شخص آخر ”محدد“ على بيع كليته مقابل 20 ألف جنيه.

وحسب البيان الأمني، فإنه ”باستدعاء الأخير المقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا سلاح وعدم حمل بطاقة وآداب عامة، وآخرها قضية سلاح، أقرّ بصحة تلك المعلومات“.

وأفاد بأن ”الأخير أقرّ بأن ماسح الأحذية اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة في القاهرة، خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء، للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات والعملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C، مضيفًا أن ”المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض؛ لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية“.

ووفقًا للبيان الأمني، فإنه ”عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول ماسح الأحذية 49 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 5 قضايا سرقة وسائل نقل، خيانة أمانة وتسول، وآخرها قضية تسول، وأقرّ بصحة قيامه بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق“.