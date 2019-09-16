تفاصيل جديدة بواقعة قتل سعودي لشقيقته

روى أحد أشقاء المرأة التي قتلت على يد شقيقها، في محافظة ضمد بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، تفاصيل جديدة عن الجريمة المأساوية.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قال شقيق المجني عليها إنها ”دخلت في خلاف مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد احتدام الخلاف هددها بالقتل“.

وأضاف أنه ”بعد أسبوع تقريبًا، وتحديدًا اليوم (الأحد)، قام بالفعل بتنفيذ جريمته“، مؤكدًا أن ”شقيقه مضطرب نفسيًّا“.

وكشف أن ”سبب الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة لا يعرفه حتى الآن“.

بدورها، قالت مصادر أمنية إن المتهم كان في وضع غير متزن عند القبض عليه، وكان من الصعب التعامل معه، إلا أنهم تمكنوا في النهاية من السيطرة عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن أقدم على طعن شقيقته حتى الموت لأسباب مجهولة.

ووفق معلومات أولية، فإن الضحية متزوجة ولديها أبناء.