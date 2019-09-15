بطريقة وحشيّة.. العثور على مولود بصندوق نفايات داخل مستشفى عراقي (فيديو)

عثر عمال نظافة في مستشفى كركوك العام شمالي العراق، على مولود داخل صندوق للنفايات، حيث كان ملفوفًا بكيس بلاستيكي، وفمه مملوء بالقطن بهدف خنقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أمس السبت، يُظهر لحظة العثور على المولود داخل كيس للنفايات بالمستشفى.

وقالت إحدى الممرضات في المستشفى، في حديثها مع ”العربية نت“: ”بعد العثور على الطفل، نقل على الفور إلى قسم رعاية الخدج، حيث تبين أنه بحالة جيدة ولا يعاني من أمراض، ولكنه يعاني فقط من ضيق بسيط في التنفس“.

بدورها، عاينت شرطة مستشفى كركوك العام، مكان العثور على الطفل، وراجعت كاميرات المراقبة، التي أظهرت لحظة إلقائه من قبل عائلته في مجمع النفايات، صباح يوم الجمعة، وجرى تحديد هويتهم، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.