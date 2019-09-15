وفاة شابة بعد إجراء عملية تكميم معدة في السعودية وسط شبهات بوجود خطأ طبي

توفيت شابة ثلاثينية في مدينة الطائف السعودية؛ بعد إجراء عملية تكميم معدة في أحد المستشفيات الخاصة، لتبدأ الجهات المختصة تحقيقًا في الحادثة وسط شبهات بوجود خطأ طبي.

وذكرت تقارير محلية أن الشابة تعاني من وزن زائد، ولجأت إلى المستشفى لإجراء عملية تكميم تسببت بوفاتها فيما يبدو، ليتقدم ذووها بشكوى ضد المستشفى والكادر الطبي.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن مديرية الشؤون الصحية في الطائف، اتخذت إجراءات قانونية لمنع سفر الطاقم الطبي المسؤول عن العملية، وأغلقت وحدة التكميم في المستشفى، وبدأت تحقيقاتها في الحادثة عبر لجنة متخصصة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي؛ قوله إن لجنة التحقيق ستحيل القضية بعد انتهاء تحقيقاتها إلى الهيئة الشرعية للحكم فيها حال ثبوت الخطأ أو التقصير أو التهاون.

وأوضح الربيعي؛ أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف، في مؤشر إلى أن إجراء العملية مخالف للقوانين.

وتلقى عمليات التكميم رواجًا في السعودية مع ارتفاع مستويات السمنة بين السكان، شأن غالبية بلدان العالم، لكن تثار مخاوف على الدوام بشأن سلامتها، والكفاءة الطبية لمن يجريها، بعد تكرار حوادث الوفيات في أعقاب إجراء تلك العمليات.