الاعتداء على سعودي وسرقة أمواله في الكويت

اعتدى 3 أشخاص مجهولي الهوية على سعودي بالضرب وسلبوا منه مبلغ 300 دينار كويتي في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء شمال غرب الكويت.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن سعوديًا اتفق مع مجموعة من الأشخاص على شراء مركبة وحضر إلى المكان المتفق عليه لمعاينة السيارة، إلا أن خلافًا حدث بين الطرفين انتهى بتعرض السعودي إلى الضرب وسلب المبلغ الذي كان بحوزته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن ”المجني عليه أحضر تقريرًا طبيًا يفيد بتعرضه للضرب، وتم تسجيل قضية سلب بالقوة ضد 3 أشخاص مجهولين أدلى بأوصافهم ورقم هاتف من تواصل معه خلال عملية الشراء إلى رجال المباحث، وأحيلت القضية للتحقيق للوقوف على تفاصيلها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية“.