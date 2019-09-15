بعد أيام من عفوه عن قاتل ابنه.. وزير الداخلية السعودي يتكفل بسداد دين خويتم الحارثي

تكفل وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، بسداد دين الشاعر خويتم الحارثي، الذي عفا عن الطفل سعود المتسبب بوفاة ابنه معتز خلال مشاجرة بمدرستهما في الرياض، حيث تبلغ ديون الحارثي نحو 500 ألف ريال.

وبحسب موقع ”عاجل“ المحلي، فقد خرج الحارثي من السجن قبل فترة لرعاية والده المقعد.

وتوفي معتز – وهو الابن الثالث للحارثي – مخنوقًا إثر مشاجرة مع زميل له بالمدرسة، قبل أن يتم نقله بوساطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد التخصصي.

وأعلن الحارثي عفوه عن الطالب المتسبب بوفاة ابنه، مؤكدًا أنه اتخذ هذه الخطوة لوجه الله تعالى، في حين يتمتع الحارثي في الحي الذي يقطن فيه بمحبة واسعة من الجميع، خاصة الذين يتعاملون معه بحكم عمله مؤذنًا بمسجد قريب.