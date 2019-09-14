سرقة مرحاض من الذهب من قصر في جنوب إنجلترا‎

المصدر: ا ف ب

سرق مرحاض من الذهب الخالص من صنع الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، اليوم السبت، من قصر بلينيم، ما ألحق أضرارًا جسيمة بهذا الصرح الواقع في جنوب إنجلترا والمدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بحسب ما كشفت الشرطة البريطانية.

ويحمل هذا المرحاض المصنوع من الذهب بعيار 18 قيراطًا اسم ”أميركا“. وكان معروضًا في القصر العائد للقرن الثامن عشر في أكسفوردشير ضمن مجموعة من أعمال لماوريتسيو كاتيلان.

ودخل اللصوص ”الموقع عنوة ليلًا وغادروه قرابة الساعة 4,50 (3,50 بتوقيت غرينيتش)“، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية في بيان.

وقالت المفتشة جيسي ميلن: ”كان المرحاض موصولًا بإمدادات السباكة في العمارة، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالموقع وتسبب بفيضانات“.

وأوقف رجل في السادسة والستين من العمر، لكن لم يعثر بعد على المرحاض الثمين، بحسب الشرطة.

وكان هذا العمل قد عرض للمرة الأولى في متحف غوغنهايم في نيويورك حيث استخدمه حوالي 100 ألف شخص بين أيلول/سبتمبر 2016 وصيف العام 2017.

وأغلق قصر بلينيم أمام الجمهور، الخميس. وهذا القصر من تصميم المهندس البريطاني جون فانبره، ومشيّد على الطراز الباروكي. وولد فيه أيضًا وينستون تشرتشل.