السعودية.. شخص يضع مسدسا في فم رضيع بعد إطلاق النار بالقرب من رأسه (فيديو)

أثار شخص ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء بيد، بينما يحمل رضيعًا بيده الأخرى، قبل أن تبدأ السلطات المختصة ملاحقته.

ويظهر في الفيديو الذي قيل إنه في السعودية رجلا يحمل رضيعًا يبكي بشدة بيده، بينما يطلق النار من مسدس بيده الأخرى، قبل أن يقوم شخص آخر بوضع فوهة المسدس في فم الرضيع كي يشم رائحة البارود فيما يبدو.

في تصرف غريب.. شخصان يطلقان النار من مسدس ويضعان فوهته في فم رضيع بالسعودية في تصرف غريب.. شخصان يطلقان النار من مسدس ويضعان فوهته في فم رضيع بالسعودية#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في السبت، ١٤ سبتمبر ٢٠١٩

ويقول مغردون سعوديون في موقع تويتر إن الفيديو مصور في السعودية، وإن من يظهر فيه سعوديون، وسط دعوات لملاحقة الشخصين ومحاسبتهما.

يا عالم معقول هذا اللي يصير ‼️

بلاغ ضد هذا الأب المجرم الذي لا يستحق الأبوة كاد أن يقتل طفله الرضيع يجعله يستنشق البارود ‼️@kabalkhail22 @mlsd_1919 @bip_ksa @MOISaudiArabia pic.twitter.com/LhhnlDK996 — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) September 14, 2019

ماهذا الذي يحدث في مجتمعنا في الأعوام الأخيرة مع موضة الاسلحة؟

وأغلبها أسلحة تركية رخيصة يبيعونها في تويتر علناً لذلك تجدها بأيدي مراهقين وسفهاء وقبل أيام سفيه يعطي طفل سلاح فتذهب بذلك روح شاب رحمه الله .. وهذا المنظر وترويع رضيع عمره أيام.

مشاهد مخزية ومؤلمة وبعضها مبكي! pic.twitter.com/V1Vf5aIO5w — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) September 14, 2019

واستجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعوات التدخل، ودعا متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل إلى إبلاغ مركز العنف الأسري التابع للوزارة بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة.

نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919

أو الاتصال على 1919 pic.twitter.com/ny38RoFsUj — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 14, 2019

وتفرض القوانين المحلية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال على ”كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله“.

ويطالب كثير من السعوديين بسن عقوبات أكثر قسوة على من يطلقون النار في المناسبات، بسبب الحوادث التي يتم تسجيلها نتيجة تلك العادة الشائعة، إذ كثيرًا ما تتسبب بحوادث مميتة، آخرها وقع قبل أيام عندما لقي شاب مصرعه برصاصة طائشة أطلقها طفل من سلاح في مناسبة زفاف.