معارض روسي يهرب ملفاته الإلكترونية بطائرة مسيرة أثناء مداهمة مكتبه (فيديو)

شنت الحكومة الروسية مؤخرًا، عدة مداهمات على مكاتب عدد من المعارضين لسياساتها وصادرت مقتنياتهم، لكن السياسي المعارض سيرجي بويكو تمكن من تهريب الأقراص الصلبة التي تحمل بيانات من حواسيبه أثناء مداهمة مكتبه، عبر طائرة مسيرة.

وحسب صحيفة ”نيوزويك“ الأمريكية، سجّل سيرجي بويكو وهو مرشح رئاسة بلدية مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية، المشهد المثير ونشر فيديو لنفسه وهو يطلق الطائرة المُسيرة وهي تحمل ملفاته الإلكترونية أثناء مداهمة الشرطة للمبنى.

وداهمت أجهزة الأمن الروسية هذا الأسبوع أنصار زعيم المعارضة أليكسي نافالني في 43 مدينة، من فلاديفوستوك في المحيط الهادئ إلى كراسنودار في جنوب البلاد.

ويتبع ذلك حركة ”التصويت الذكي“ التي أطلقها نافالني، التي خفضت عدد الأعضاء المؤيدين للكرملين في مجلس مدينة موسكو نهاية الأسبوع الماضي، وحث نافالني، الذي يعتبر شوكة في ظهر الرئيس فلاديمير بوتين والكرملين، مؤيديه على التصويت بشكل تكتيكي في انتخابات موسكو ودعم أي مرشح لا علاقة له بالحكومة، بما في ذلك أعضاء الحزب الشيوعي، وهي خطوة أدت لتقليص المقاعد التي فاز بها حزب ”روسيا الموحدة“ الحاكم، الذي حصل على أغلبية ضئيلة فقط في مجلس المدينة في العاصمة الروسية.

وجاء بويكو، حليف نافالني، بالمركز الثاني في ثالث أكبر مدينة بالبلاد بحصوله على حوالي 20٪ من الأصوات في الانتخابات البلدية، وأظهر فيديو منفصل نُشر على اليوتيوب لحظة اعتقال بويكو ووضعه في شاحنة بيضاء، فيما أشارت التقارير إلى أنها حملة واسعة النطاق على شركاء نافالني في عملية غسل الأموال، التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.