مصر.. ضبط أجنبي بحوزته 19 قطعة أثرية جنوب البلاد (صورة)

ضبطت السلطات المصرية أجنبيًا بحوزته 6 تماثيل أثرية و13 عملة معدنية، قبل مغادرته مطار الأقصر جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، إن أجهزة الأمن في مطار الأقصر جنوب مصر نجحت في ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته 6 تماثيل و13 عملة معدنية أثرية.

وأضاف البيان أن الآثار المضبوطة جارٍ عرضها على فريق متخصص من وزارة الآثار للتأكد من أثريتها.

وأشار البيان إلى أن قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء الأقصر الجوي تمكن من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة، وبحوزته 6 تماثيل صغيرة الحجم و13 عملة معدنية أثرية، مخفاة داخل حقيبة ضمن أمتعته.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.