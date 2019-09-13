السعودية.. الكشف عن تطورات جديدة في قضية فتاة اختفت منذ عام

كشف والد الفتاة السعودية المتغيبة ”مي“، تطورات جديدة بقضية اختفاء ابنته، حيث قامت الجهات الأمنية باستدعائه وإجراء تحليل DNA بعد العثور على فتاة متفحمة في أحد المواقع قد تكون تعود للفتاة.

وبين والد الفتاة، أنه توجه إلى البحث الجنائي بشرطة جدة، وقدم معلومات وصلته من صديقات وزميلات لابنته يؤكدن فيها أنهن كن يتواصلن معها عن طريق برنامج ”السناب شات“.

وأشار والد الفتاة وفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، أنه وبعد نشر معاناته بفقدان ابنته إعلاميًا تم إجراء التحليل بالأدلة الجنائية واستدعاء أبنائه والتحقيق معهم لأول مرة على مدى سنة منذ اختفاء ”مي“.

وناشد الأب الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، تتبع خيوط اختفاء ابنته، والتي قدمها في أول القضية، وأخيرًا حساب ”السناب“ الذي كانت تتواصل من خلاله مع زميلاتها، متمنيًا أن يعرف الحقيقة عنها، إن كانت ميتة فيرتاح، وإن كانت حيّة تُرزق أن تسلم له.