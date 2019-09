اتهام أستاذ جامعي في الكويت بهتك عرض طالبة داخل مكتبه

View this post on Instagram

طالبة جامعية في جامعة ”الشدادية“ في دولة الكويت توجه اتهامًا لأكاديمي بهتك عرضها، بعدما توجهت إليه لإعادة أحد الاختبارات. . ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن "الطالبة قصدت مركز الشرطة وهي في حالة هستيرية، وأبلغت رجال الأمن أنها توجهت إلى كليتها في جامعة الشدادية التي لم يمض أيام على افتتاحها، ودخلت إلى مكتب أحد الأساتذة لإعادة اختبار خاص بها، وعندما جلست فوجئت به يخرج من وراء مكتبه ويغلق الباب بالمفتاح، ثم أمسك بيدها وقبّلها وبدأ يتحسس جسدها، إلا أنها استطاعت التخلّص منه، وهربت من المكتب وهي مذهولة مما حصل لها". . #إرم_نيوز #جامعة #الشدادية #الكويت #طالب #الشرطة #هتك_عرض #اغتصاب #جريمة #جرائم #حوادث #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #