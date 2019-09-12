أمام زوجها وطفليها.. فرنسي مخمور يوجّه عدة طعنات لسيدة محجبة

أقدم رجل في الستينات من عمره على توجيه عدة طعنات بالسكين لسيدة محجبة أمام زوجها وطفليها، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

واقترب المعتدي من السيدة، أمس الأربعاء، في أحد شوارع بلدة وسط فرنسا، متظاهرًا بأنه يريد أن يسألها عن معلومة ما، ثم ارتمى عليها فجأة وألقاها أرضًا، وبدأ بتوجيه الطعنات بسكين إلى جسدها حسب موقع ”لوباريزيان“.

المشهد العنيف وقع بسرعة أمام أعين زوج الضحية وطفليها الصغيرين، أحدهما في الثالثة والآخر في الثانية عشرة من العمر، وقد تدخل جنديان لتوقيف المعتدي الهائج والسيطرة عليه.

وتم إلقاء القبض على الرجل الذي تبيّن أنه في حالة سكر، أما الضحية فنقلت للمستشفى بحالة خطرة، وقد أصيبت على مستوى العنق والظهر والقفص الصدري.