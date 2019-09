رسميًا.. النيابة الفلسطينية تكشف سبب وفاة إسراء غريب

View this post on Instagram

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، الخميس، عن ظروف وفاة الفتاة #إسراء_غريب، مؤكدًا تعرضها لعنف "أفضى إلى الموت"، نافيًا ادعاءات عائلتها حول أسباب وفاتها، حيث أثارت وفاتها في 22 أغسطس/آب الماضي، غضبًا محليًا وعربيًا. وقال الخطيب في مؤتمر صحفي، عقده في المركز الإعلامي الحكومي في #رام_الله، إن غريب، تعرضت لعنف من بعض أقاربها "أفضى إلى الموت"، مشيرًا إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات والأدلة، "عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزلها، كما ادعى أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة". وأوضح أن "غريب" توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها".