رسميًا.. النيابة الفلسطينية تكشف سبب وفاة إسراء غريب

كشف النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، الخميس، عن ظروف وفاة الفتاة إسراء غريب، مؤكدًا تعرضها لعنف ”أفضى إلى الموت“، نافيًا ادعاءات عائلتها حول أسباب وفاتها، حيث أثارت وفاتها في 22 أغسطس/آب الماضي، غضبًا محليًا وعربيًا.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي، عقده في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، إن غريب، تعرضت لعنف من بعض أقاربها ”أفضى إلى الموت“، مشيرًا إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات والأدلة، ”عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزلها، كما ادعى أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة“.

وأوضح أن ”غريب“ توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي، بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات الضرب الذي أدى لوفاتها“.

وقال: ”تمت تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص بتهمة القتل، بجريمة الضرب المفضي للموت، وهم (م.ص) و(ب.غ)، و (أ.غ)“.

وأشار إلى أن المتهمين الثلاثة، ستتم إحالتهم للمحكمة، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون سبب العنف الذي تعرضت له، على خلفية ”الشرف“، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وحضرت مؤسسات تعنى بقضايا المرأة، وحشد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، المؤتمر.

ورفعت عدد من المشاركات، لافتات تطالب بمعاقبة المتسببين بمقتل ”غريب“، وحماية النساء.