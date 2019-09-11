الكشف عن آخر صورة للمليادير جيفري إبستاين قبل أسابيع من انتحاره‎ في السجن

نشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية لقطات للمليادير الأمريكي، جيفري إبستاين، تعد الصور الأخيرة له قبل انتحاره في زنزانته في أغسطس/آب الماضي.

وأظهرت اللقطات إبستاين وهو أصلع ومشوش وهزيل الجسم، والتقط مكتب التحقيقات الفيدرالي الصور قبل شهر فقط من العثور عليه مشنوقًا في زنزانته في السجن في نيويورك.

وتم تضمين هذه الصور في تقرير المليادير الأمريكي الذي يروي كيف تم إلقاء القبض عليه بعد هبوطه في مطار تيتربورو في نيوجيرسي في يوليو/تموز بعد رحلة من باريس.

وتشير الملفات الرسمية أيضًا إلى أن إبستاين لم يكن لديه أي مشاكل طبية، لكنه كان معرضًا لخطر الإضرار بنفسه، حيث كانت لديه ”ميول انتحارية“.

ويذكر العاملون في القضية كيف تم إغلاق التحقيق الرسمي في فضائح إبستاين رسميًا بعد وقت قصير من إعلان خبر وفاته.

وكان المليادير البالغ من العمر 66 عامًا محتجزًا في مركز احتجاز اتحادي بتهمة الاتجار بالجنس عندما عثر عليه ميتًا في 10 أغسطس/آب.

وأعلن كبير الأطباء، الدكتور باربرا سامبسون في 16 أغسطس/آب أن الوفاة كانت ”انتحارًا“ وأنه اتخذ القرار ”بعد المراجعة الدقيقة لجميع معلومات التحقيق، بما في ذلك نتائج تشريح الجثة الكاملة“.

وكشف تشريح جثة إبستاين أنه كان لديه عظام متعددة في الرقبة مكسورة، وهو ما يحدث غالبًا مع الخنق.