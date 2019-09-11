ما حقيقة ضبط أمن مطار دبي شحنة من الصناديق المليئة بالدولارات المسروقة من خزينة العراق؟

كشفت شرطة دبي اليوم الأربعاء، حقيقة فيديو صناديق الدولارات بعد انتشار شائعة أن أمن مطار دبي ضبط شحنة من الصناديق المليئة بالدولارات المسروقة من خزينة العراق على متن طائرة عراقية خاصة تعود إلى نوري المالكي.

السلطات الأمنية في مطار #دبي تضبط شحنة من الصناديق مليئة بالدولارات المسروقة من خزينة #العراق والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات على متن طائرة عراقية خاصة تعود الى #نوري_المالكي والتي كان منوي تهريبها الى دولة أوروبية هذه الاموال تعادل ميزانية ١٠دول عربية ل ٥ سنوات #ماريا_معلوف pic.twitter.com/UZBwnqRzCZ — Maria Maaloof (@bilarakib) September 10, 2019

وأوضح العقيد فيصل عيسى القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي بالإشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول صناديق الدولارات، بأن عصابة أفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، عبر التعرف عليه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ثم التواصل معه وإغرائه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، مستدرجينه إلى شقة تحوي صناديق من الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، عندها سارع لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة للقبض عليهم.

وقال العقيد القاسم إن الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة.