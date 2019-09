عقوبة قاسية بحق أردني هتك عرض والدته مرتين

View this post on Instagram

قضت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بحبس شاب لمدة 30 عامًا، بتهمة "هتك عرض والدته الأربعينية". وأيّدت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في #الأردن)، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالسجن المشدد بحق شاب انتهك عرض والدته مرتين، كما هاجم ابنة شقيقته، وارتكب أفعالًا مثيرة، وفق وكالة "سرايا" المحلية. وتشير التفاصيل إلى أنّ المتهم، منفصل عن زوجته ويقيم مع والدته الأربعينية في المنزل ذاته، إذ أقدم على اغتصاب والدته، عندما "أمسك بيدها، ووضع يده الأخرى على فمها وأسقطها على السرير، واستلقى فوقها؛ ما دفع والدته للهرب إلى منزل ابنتها".