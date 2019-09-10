النيابة الفلسطينية تحدد موعد كشف تفاصيل وفاة إسراء غريب‎

حددت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، موعد الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية الشابة إسراء غريب، التي أثارت جدلًا كبيرًا محليًا وعربيًا ودوليًا، بعد انتشار مقطع صوتي لها وهي تصرخ نتيجة ما قيل بأنه تعذيب من إخوتها أفضى إلى موتها، داخل مستشفى في الضفة الغربية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات الحكومية في رام الله؛ لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالمرحومة إسراء غريب.

وأضافت أن ”ذلك يأتي على ضوء ما تم التوصل إليه من بينات بملف الدعوى وفقًا للقانون، وذلك بعد استلام النيابة العامة لتقرير الطب الشرعي من جهة الاختصاص اليوم الثلاثاء، والذي تم إعداده من قبل الطبيب الشرعي المكلف صاحب الاختصاص المكاني“.

وكانت النيابة العامة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، من بينهم زوج شقيقة إسراء غريب، الذي كان متحدثًا باسم العائلة، وحاول ترويج رواية أن إسراء كانت تعاني من حالة ”تلبس بالجن العاشق“ وهو ما أدى إلى وفاتها.