إحباط تسلل 18 شخصًا إلى الإمارات (فيديو وصور)

أعلنت شرطة أبوظبي في الإمارات عن ضبطها 18 شخصًا، هم رجال ونساء، داخل شاحنة بمنفذ ”خطم الشكلة“ في مدينة العين، أثناء محاولتهم التسلل بطريقة غير مشروعة إلى داخل الدولة.

وذكرت الشرطة، في بيان عبر حساباتها على مواقع التواصل، أنها ”تلقت معلومة أمنية بوجود محاولة تسلل في المنفذ، وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لضبط المتسللين“.

ضبط عمال حاولوا دخول ابوظبي من منفذ مختبئين داخل شاحنة pic.twitter.com/RXNMJDwAMW — آراء (@araaaatv) September 10, 2019

وأرفقت الشرطة صورًا لبعض المتسللين الذين جرى ضبطهم، وهم مختبئون في أسفل أرضية شاحنة. كما وثق مقطع فيديو لحظة ضبطهم وإخراجهم من الشاحنة.