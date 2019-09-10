إحباط تسلل 18 شخصًا إلى الإمارات (فيديو وصور)

إحباط تسلل 18 شخصًا إلى الإمارات (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة أبوظبي في الإمارات عن ضبطها 18 شخصًا، هم رجال ونساء، داخل شاحنة بمنفذ ”خطم الشكلة“ في مدينة العين، أثناء محاولتهم التسلل بطريقة غير مشروعة إلى داخل الدولة.

وذكرت الشرطة، في بيان عبر حساباتها على مواقع التواصل، أنها ”تلقت معلومة أمنية بوجود محاولة تسلل في المنفذ، وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لضبط المتسللين“.

وأرفقت الشرطة صورًا لبعض المتسللين الذين جرى ضبطهم، وهم مختبئون في أسفل أرضية شاحنة. كما وثق مقطع فيديو لحظة ضبطهم وإخراجهم من الشاحنة.

 

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