توجيه تهمة ”الشروع بالقتل“ لكويتي حرق صهره

وجهت نيابة محافظة الجهراء في دولة الكويت تهمة ”الشروع بالقتل“ لمواطن سكب مادة حارقة على صهره، إضافة إلى تهم الاعتداء بالضرب والحرق العمد والسرقة.
ووفقًا لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم في القضية لإحالته للتحقيق بشأن التهم الموجهة إليه، فيما تم تسجيل تهمة السرقة بعدما ذكر المجني عليه أن المتهم سلب حقيبته التي كانت بحوزته بعدما تمكن من الفرار منه.
وأظهر مقطع فيديو متداول، المجني عليه وقد التهمت النار معظم جسده، متسببة له بتشوهات، فيما تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وحرق عمد وأذى بليغ بحق المتهم.
View this post on Instagram
"رافقته بحسن نية بعدما اتصل بي زاعماً رغبته بتسوية خلاف قضائي" هذا ما قاله المجني عليه، أثناء سرده لعملية انتقام وتصفية حساب تعرّض إليها من قبل صهره السابق، حيث قام المعتدي باستدراجه إلى منطقة برية، وباغته بوضع مادة حارقة غطّت 30% من جسده، بالكويت. وبالتفاصيل، أعلن مخفر منطقة #الصليبية، عن فتح بلاغ جنائي ضد مواطن ثلاثيني، أقدم على حرق صهره في العقد الثاني من عمره بسكب مادة حارقة عليه وهو يردد: «أنا أعلمك تشتكي علي وعلى أبوي»، وذلك بعد استدراجه إلى منطقة برية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعا ت#اعتداء #ترند #اكسبلور #الكويت #حوادث #حرق #عنف ًور #لقطة #تصوير #kuwait #news #trending
وقال المجني عليه إنه تلقى اتصالًا من صهره السابق، فجر الخميس، حيث طلب منه الالتقاء به لتسوية خلافات بينهما.
وكان الجاني قد طلق شقيقة المجني عليه في وقت سابق بسبب سوء معاملته لها، حيث إنه دائمًا ما كان يفتعل معها المشاكل ويعتدي عليها بالضرب، كما أنه دخل مع المجني عليه في خلاف قضائي، حيث أقام الأخير دعوى قضائية ضده وضد والده اتهمهما فيها بإجباره على توقيع مستندات خاصة.
والتقى المجني عليه بالجاني بحسن نية، قبل أن يصطحبه الأخير إلى البر في مكان لا يتواجد به أحد، ويسكب عليه مادة حارقة، مرددًا بغضب: ”آنا أعلمك تشتكي علي وعلى أبوي“.