توجيه تهمة ”الشروع بالقتل“ لكويتي حرق صهره

View this post on Instagram

"رافقته بحسن نية بعدما اتصل بي زاعماً رغبته بتسوية خلاف قضائي" هذا ما قاله المجني عليه، أثناء سرده لعملية انتقام وتصفية حساب تعرّض إليها من قبل صهره السابق، حيث قام المعتدي باستدراجه إلى منطقة برية، وباغته بوضع مادة حارقة غطّت 30% من جسده، بالكويت. وبالتفاصيل، أعلن مخفر منطقة #الصليبية، عن فتح بلاغ جنائي ضد مواطن ثلاثيني، أقدم على حرق صهره في العقد الثاني من عمره بسكب مادة حارقة عليه وهو يردد: «أنا أعلمك تشتكي علي وعلى أبوي»، وذلك بعد استدراجه إلى منطقة برية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعا ت#اعتداء #ترند #اكسبلور #الكويت #حوادث #حرق #عنف ًور #لقطة #تصوير #kuwait #news #trending