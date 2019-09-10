توجيه تهمة ”الشروع بالقتل“ لكويتي حرق صهره

وجهت نيابة محافظة الجهراء في دولة الكويت تهمة ”الشروع بالقتل“ لمواطن سكب مادة حارقة على صهره، إضافة إلى تهم الاعتداء بالضرب والحرق العمد والسرقة.

ووفقًا لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهم في القضية لإحالته للتحقيق بشأن التهم الموجهة إليه، فيما تم تسجيل تهمة السرقة بعدما ذكر المجني عليه أن المتهم سلب حقيبته التي كانت بحوزته بعدما تمكن من الفرار منه.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المجني عليه وقد التهمت النار معظم جسده، متسببة له بتشوهات، فيما تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وحرق عمد وأذى بليغ بحق المتهم.

وقال المجني عليه إنه تلقى اتصالًا من صهره السابق، فجر الخميس، حيث طلب منه الالتقاء به لتسوية خلافات بينهما.

وكان الجاني قد طلق شقيقة المجني عليه في وقت سابق بسبب سوء معاملته لها، حيث إنه دائمًا ما كان يفتعل معها المشاكل ويعتدي عليها بالضرب، كما أنه دخل مع المجني عليه في خلاف قضائي، حيث أقام الأخير دعوى قضائية ضده وضد والده اتهمهما فيها بإجباره على توقيع مستندات خاصة.

والتقى المجني عليه بالجاني بحسن نية، قبل أن يصطحبه الأخير إلى البر في مكان لا يتواجد به أحد، ويسكب عليه مادة حارقة، مرددًا بغضب: ”آنا أعلمك تشتكي علي وعلى أبوي“.