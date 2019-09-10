تفاصيل جديدة بواقعة مقتل طالب خنقًا على يد زميله في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية في قضية مقتل طالب في الصف السادس الابتدائي، خنقًا على يد زميله داخل مدرسة.

وقال المتحدث الرسمي للتعليم، علي الغامدي، في بيان عبر موقع ”تويتر“، إن الحادثة وقعت في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية، حيث وثقت كاميرات المراقبة المشاجرة بين طالبين في السادس الابتدائي.

ولفت إلى أنّ عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الطالب (المجني عليه) والذي يدعى ”معتز“، كان قد خرج بمعية زملائه لتناول وجبة الإفطار في ساحة المدرسة الخارجية، بحضور 4 مراقبين من المعلمين، وكان يلعب في الوقت الذي نشب بينه وبين زميله القاتل شجار.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من الطلاب المتهمين، بعد الحادثة، وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساتها.

وأثار مقتل طفل (12 عامًا) على يد زميله خنقًا، أمس الاثنين، هلعًا بين الأهالي فور تداول تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعد من أعنف الحوادث التي شهدتها المدارس السعودية.