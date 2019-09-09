بالفيديو.. كويتي يحرق صهره السابق

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، بعد إقدامه على حرق صهره، وهو في العقد الثاني من عمره، بسكب مادة حارقة عليه بعد استدراجه إلى منطقة برية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المجني عليه وقد التهمت النار معظم جسده، متسببة له بتشوهات، فيما تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب وحرق عمد وأذى بليغ بحق المتهم.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن المجني عليه تلقى اتصالًا من صهره السابق، فجر الخميس، حيث طلب منه الالتقاء به لتسوية خلافات بينهما.

وكان الجاني قد طلق شقيقة المجني عليه في وقت سابق بسبب سوء معاملته لها، حيث إنه دائمًا ما كان يفتعل معها المشاكل ويعتدي عليها بالضرب، كما أنه دخل مع المجني عليه في خلاف قضائي، حيث أقام الأخير دعوى قضائية ضده وضد والده اتهمهما فيها بإجباره على توقيع مستندات خاصة.

وأضاف المجني عليه أنه التقى الجاني بحسن نية، بعد أن حضر إليه أثناء تواجده في أحد المقاهي واصطحبه بمركبته، وادعى بداية أنه ”يريد طي صفحة الماضي وإنهاء الخلافات الحالية“، لكنه فوجئ به يأخذه إلى منطقة برية، ولما سأله عن السبب أجابه أنه يريد الجلوس معه في مكان هادئ دائمًا ما يذهب إليه.

وقال إنه جلس معه أرضًا في منطقة برية لا يوجد بها أحد، وخلال ذلك طلب منه صهره هاتفه بذريعة تصفح ”تويتر“ لكنه اعتذر منه، وبعد ذلك فوجئ بقيامه بنزع ”دشداشته“ ووضعها بجانبه ثم ذهب إلى الصندوق الخلفي لمركبته وتظاهر بالبحث عن شيء وأثناء ذلك طلب منه إحضار ”دشداشته“، وخلال محاولته رفعها عن الأرض فوجئ به وهو يستغل عدم رؤيته ويحضر من الخلف ويسكب عليه المادة الحارقة وهو يردد غاضبًا: ”آنا أعلمك تشتكي علي وعلى أبوي“.