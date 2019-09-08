دبي.. محاكمة آسيوي هتك عرض امرأة في البحر

أحالت النيابة العامة في دبي آسيويًا (32 عامًا) إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض آسيوية، استغل تواجدها مع صديقتها في البحر، وفق ما أوردته صحيفة ”البيان“.

وقالت المجني عليها إنها كانت برفقة صديقتها تسبح في البحر، وفوجئت بملاحقة المتهم لهما، وبدأ بمضايقتهما، فطلبت منه الابتعاد عنهما أكثر من مرة، إلا أنه لم يستجب.

وأوضحت أن الشاب غطس في المياه وجاء إلى جانبها وتحسس مناطق العفة من جسدها، مما دعاها للصراخ الأمر الذي دفعه للفرار، وخلال ملاحقتها له طالبة المساعدة، تمكن أحد المارة من تقييده حتى وصلت الشرطة.