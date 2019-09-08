موظفة استقبال فندق صبيا في السعودية تكشف سبب رميها القهوة على الزبون

كشفت موظفة الاستقبال في أحد فنادق ”صبيا“ بجازان في السعودية، تفاصيل حادثة الاعتداء عليها بالضرب، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو، وثقته كاميرا مراقبة وقوع مشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال في الفندق، وأحد العملاء، وذلك بعد حديث قصير دار بينهما يوم الجمعة.

ووفق الفيديو، وقف العميل أمام مكتب الاستقبال وهو يتحدث مع الموظفة، لتقوم الأخيرة بسكب كوب كان أمامها عليه، ما دفعه لقذفها بعدد من الملفات ومن ثم الدخول إلى مكتبها والاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين للفض بينهما.

لكن الموظفة قالت، في وقت لاحق، إن الرجل تحرش بها لفظيًا قبل أن يقذفها، ما دفعها لرميه بالقهوة، ومن ثم اعتدى عليها بيده، بعدها تم استدعاء الشرطة من الطرفين، وكان توقيت الحادثة الجمعة بعد صلاة المغرب.

وواصلت الفتاة والتي تدعى نورة سرد تفاصيل الواقعة، وفقًا لموقع ”العربية“، بأن مسألة ضبط الأعصاب في هذا الموقف هي ليست محل نقاش، مشيرة إلى أنّه ”من المستحيل أن تصبر امرأة على تحرش وإيذاء تعرضت له، فلابد من أن يكون لها موقف، حتى لو لم ترمه فقد يكون بالشتم، ولا يمكن أن تسكت على هذا الفعل“.

وحول عملها بهذه الوظيفة تابعت: ”ألزم العمل في هذا الفندق منذ 8 أشهر، وأنا منفصلة عن زوجي وأعول طفليّ، وأنا مؤهلة وأحمل شهادات خبرة بهذا المجال، والحاجة هي من أجبرتني على العمل في هذه الوظيفة“.

ومن جانبه تابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، قضية الاعتداء على الموظفة فورًا، ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة.