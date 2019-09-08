موظفة استقبال فندق صبيا في السعودية تكشف سبب رميها القهوة على الزبون

كشفت موظفة الاستقبال في أحد فنادق ”صبيا“ بجازان في السعودية، تفاصيل حادثة الاعتداء عليها بالضرب، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو، وثقته كاميرا مراقبة وقوع مشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال في الفندق، وأحد العملاء، وذلك بعد حديث قصير دار بينهما يوم الجمعة.
View this post on Instagram
تداول نشطاء في السعودية مقطع فيديو يظهر اعتداء نزيل بفندق بمحافظة جازان في السعودية على موظفة الاستقبال، بعد أن سكبت في وجهه فنجان قهوة. وحسب الموظفة، دخل النزيل الفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب منها الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار، لكنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت. ووفقا لصحيفة ”سبق“ المحلية، طلبت الموظفة من النزيل الانتظار، حتى عودة عامل الفندق، لكن النزيل فاجأها بعبارات وقحة وشتائم، الأمر الذي قابلته الموظفة بسكب كوب القهوة في وجه النزيل فضربها على الفور. وقال مصدر أمني، إن الموظفة تقدمت بشكوى للجهات الأمنية، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة، بعد أخذ أقوالها وأقوال النزيل، في حين تم التحفظ على النزيل، إلى حين إحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #صبيا #فندق #جازان #سعوديات #تحرش #اعتداء #شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق #ضرب #حوادث #جديد #تفاعل #فيديو #ترند #trend #video #saudiarabia #ksa #news #jeddah #riyadh
ووفق الفيديو، وقف العميل أمام مكتب الاستقبال وهو يتحدث مع الموظفة، لتقوم الأخيرة بسكب كوب كان أمامها عليه، ما دفعه لقذفها بعدد من الملفات ومن ثم الدخول إلى مكتبها والاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين للفض بينهما.
لكن الموظفة قالت، في وقت لاحق، إن الرجل تحرش بها لفظيًا قبل أن يقذفها، ما دفعها لرميه بالقهوة، ومن ثم اعتدى عليها بيده، بعدها تم استدعاء الشرطة من الطرفين، وكان توقيت الحادثة الجمعة بعد صلاة المغرب.
وواصلت الفتاة والتي تدعى نورة سرد تفاصيل الواقعة، وفقًا لموقع ”العربية“، بأن مسألة ضبط الأعصاب في هذا الموقف هي ليست محل نقاش، مشيرة إلى أنّه ”من المستحيل أن تصبر امرأة على تحرش وإيذاء تعرضت له، فلابد من أن يكون لها موقف، حتى لو لم ترمه فقد يكون بالشتم، ولا يمكن أن تسكت على هذا الفعل“.
وحول عملها بهذه الوظيفة تابعت: ”ألزم العمل في هذا الفندق منذ 8 أشهر، وأنا منفصلة عن زوجي وأعول طفليّ، وأنا مؤهلة وأحمل شهادات خبرة بهذا المجال، والحاجة هي من أجبرتني على العمل في هذه الوظيفة“.
ومن جانبه تابع أمير جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، قضية الاعتداء على الموظفة فورًا، ووجه الجهات المختصة بإكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة.