إيقاف متحرش سعودي قام بحركة ”غير لائقة“ تجاه فتاة في الشارع (فيديو)

أوقفت الجهات الأمنية في منطقة الباحة السعودية، شابًا قام بحركة لا أخلاقية تجاه فتاة، وثَّقت الواقعة، متهمة إياه بأنه وجَّه إليها كلمات تحرش.

ونشرت الفتاة عبر حسابها على ”تويتر“ صورًا ومقطع فيديو للشاب، فيما أظهرت الصور والفيديو الشاب وهو يقوم بحركة بذيئة، ما فتح باب الجدل واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعاقبته.

وقالت الفتاة عبر ”تويتر“:“لازم كل متحرش ينفضح، ولازم إيجاد حل مع هذه المخلوقات المسعورة، شكرًا لكل شخص وقف معي أنثى أو ذكر .. وأتمنى ما يكون أحد بمكاني يومًا من الأيام“.

لازم كل متحرش ينفضح لازم نشوف حل مع هالمخلوقات المسعورة ،شكرًا لكل شخص وقف معي انثى او ذكر ..واتمنى محد يكون بمكاني يوم من الايام — SH (@abuttrfly) September 6, 2019

وينص ”نظام مكافحة التحرش“ في السعودية على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة تعد مؤشرًا على جدية السعودية بردع المتحرشين.

وتشهد السعودية حوادث تحرش كثيرة شأن كل بلدان العالم، لكن الكثير من السعوديين يقولون إن عدم وجود قانون واضح لمعاقبة المتحرشين في المملكة زاد من جرأة المتحرشين، وإن وجود قانون واضح بعقوبات رادعة سيحد من تلك الحوادث، وسيمنح النساء مزيدًا من الطمأنينة خلال تنقلاتهن، ويحمي الأطفال من التحرش.

وناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى السعودي، في الماضي، سن تشريعات صارمة ضد التحرش، لكنها لم ترَ النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة والتجاذب بين مؤيديها ومعارضيها، لحين تدخل ملك البلاد العام الماضي في خضم إصلاحات شاملة تشهدها المملكة.