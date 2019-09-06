السجن مدى الحياة لقاتلي 3 نساء في باكستان‎

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة باكستانية بالحكم على ثلاثة رجال بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم بتهمة قتل نساء صورن وهن يستمتعن بوقتهن خلال زفاف، في إطار ما يعرف بـ ”جرائم الشرف“، على ما ذكر مصدر قضائي.

ووقعت الجرائم في كوهيستان وهي منطقة محافظة جدًا في شمال باكستان، وانتشر خبرها عالميًا العام 2012، عندما اتهم رجل دين محلي بإصدار الأوامر بقتل مدعوين من رجال ونساء صوروا معًا خلال الزفاف.

وأظهر شريط فيديو نساء يصفقن، فيما شوهد في لقطة أخرى رجال يرقصون، ما قد يعني أنهم تواجدوا في الغرفة نفسها في الوقت ذاته، خلافًا للعادات القبلية التي تفصل بين الرجال والنساء خلال حفلات الزفاف، مع أن المقطع المصور لا يظهرهم معًا.

وأكد النائب العام في منطقة عطاء الله أن ثلاثًا من النساء في الشريط المصور قتلن.

والمحكوم عليهم هم عمر خان شقيق إحدى النساء، وثائر وصابر خان والدا الضحيتين الأخريين على ما أضاف.

وأشار النائب العام إلى أن ”المحكمة قضت بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل على ثلاثة رجال وبرأت خمسة آخرين“.

وأعلن محامي الدفاع سرفراز خان، أنه سيستأنف الحكم.

وتقع نساء ضحايا ”جرائم شرف“ في باكستان من طعن ورجم وخنق وحرق و غيرها من الوسائل.

وتبرر هذه الجرائم أحيانًا برفض زواج مدبر أو مساعدة حبيبين على الفرار.