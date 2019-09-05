الكويت.. حكم ”استثنائي“ ضد معلم تحرش بطالب

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بحبس معلم مدى الحياة، لتحرشه بأحد طلابه في المرحلة المتوسطة.

ووفق صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بعد رفضها تنازل المجني عليه، معتبرة أنّ القضية غير أخلاقية، وتستوجب أقصى عقوبة.

وتشير التفاصيل، إلى أنّ ”شذوذ المعلم لم يجر اكتشافه داخل الحرم التعليمي، لكنه كان يحصل على حسابات بعض الطلاب في (سناب شات)، حيث يراسلهم في الـ(دايركت) بعد انتهاء الدوام في المدرسة، ويرسل للطلاب صورًا خادشة للحياء“.

وقام المعلم، وفق التحريات، بمواعدة أحد طلابه (المجني عليه)، الذي قام بالتحرش به، ولم يرتكب ما ينوي القيام به بالشكل الكامل، لكنه واجه تهمة هتك عرض، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها الآنف.