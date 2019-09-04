السعودية.. إحالة المتورطين بمشاجرة ”السلام مول“ للقضاء

أحالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية المتورطين في مشاجرة ”السلام مول“ في محافظة جدة للمحاكمة، حيث أحالت متهمًا من 8 متهمين إلى قاضي الأحداث لإيقاع عقوبة تأديبية بحقه، فيما أحيل البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة.

ووفق صحيفة ”الوئام“ المحلية، فإن النيابة العامة اتهمت المتورطين بالتحرش اللفظي والاشتراك بمضاربة جماعية والاعتداء.

ووقعت مشاجرة ”السلام مول“ الأسبوع الماضي على مرحلتين بين مجموعتين من الشباب داخل المركز التجاري، حيث بلغ عدد المتورطين 8 أشخاص، وأسفرت عن إصابة أحدهم برضة بسيطة، إضافة إلى تلفيات لطاولات وكراسي المطاعم.

وبمتابعة كاميرات المول، لوحظ دخول 3 أشخاص من إحدى البوابات قبل الواقعة بوقت يسير، وبعد ذلك بدقائق دخل 3 آخرون من بوابة أخرى، وتواجهوا في أحد الممرات في الدور الأول من المول.

وحدثت بين الفريقين مشادة كلامية عرضية مع اشتباك خفيف بالأيدي، ثم انفضوا بعد ذلك وتفرقوا، ثم تواجهوا مرة أخرى في مطاعم المول بعد أن انضم إلى المجموعة الأولى شخصان آخران.

وتوجه الخمسة إلى المجموعة الثانية (مكونة من 3 أشخاص) وكانوا يجلسون على كراسي إحدى الطاولات المجاورة لهم وكان توجه أحدهم لشراء وجبة العشاء، فاحتدم النقاش بينهم مرة أخرى ثم تطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين الجميع.

وقام أحد أفراد المجموعة الأولى بالتوجه إلى أحد المطاعم واستل منه سكينًا فأمسك به أحد رواد المجمع وانتزعها منه، إلا أن أحدهم أصيب برضة استلزمت علاج يومين.

يذكر أن الواقعة أثارت غضبًا واسعًا في مواقع التواصل في المملكة، ومطالبات بمحاسبة المتشاجرين، بعد تداول مقطع فيديو للمشاجرة.