عمال مناجم الذهب في موريتانيا يقررون الإضراب عن العمل‎

قرر عمال شركة ”كنروس تازيازت“ العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، لإجبار إدارة الشركة على تلبية مطالبهم.

وقالت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا اليوم الإثنين، التي يتبع لها معظم مناديب عمال الشركة، إنهم قرروا الدخول في مفاوضات مع إدارة المؤسسة لإبرام اتفاقية جماعية جديدة، رغبة منهم في إيجاد حلول توافقية لجميع المطالب العمالية، خاصة تلك الواردة في عريضة المطالب بتاريخ 16 أبريل/نيسان 2019، والتي يتمسك بها العمال بشدة.

وأضافت النقابة أن ”إدارة الشركة بصدد التراجع عن التزاماتها السابقة وتحاول فرض أجندتها الخاصة من خلال العمل على مراجعة مزايا العمال وحقوقهم المكتسبة، الأمر الذي يعد انتهاكًا للحق في المفاوضات الجماعية الذي تكرسه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية“.

وأكدت أن ”الحركة الاحتجاجية لعمال كنروس تازيازت تهدف إلى تحقيق مطالبهم المشروعة في تحسين ظروف عيشهم وعملهم“.

وتعمل شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، التابعة لشركة كنروس الكندية، في مجال التنقيب واستخراج الذهب في الشمال الموريتاني، منذ عدة سنوات وتعتبر واحدة من أهم الشركات المشغلة في موريتانيا.

وتجاوزت قيمة إنتاج شركة تازيازت خلال العام 2017 حوالي 100 مليار أوقية، بعد أن أنتجت 243.240 أونصة ذهب خلال العام.