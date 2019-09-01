بعد سلسلة حوادث غامضة.. ضبط وافدة متهمة بحرق السيارات في الكويت

ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة في الكويت، وافدة آسيوية متهمة بحرق عدد من السيارات بعد سرقتها.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، إن“إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط مقيمة آسيوية متهمة بإحراق عدد من المركبات عمدًا بعد سرقتها في السالمية“.

وأضاف البيان أنه“بعد ورود بلاغات تم إجراء التحريات التي أكدت قيام المقيمة بإحراق المركبات حيث تم ضبطها وعثر بحوزتها على 7 حقائب سفر داخلها هواتف نقالة ومصوغات وحلي وشاشات هواتف نقالة“.

وشهد البلد الخليجي خلال الأشهر الماضية عدة حرائق طالت سيارات في مناطق مختلفة، فتحت السلطات تحقيقًا بشأنها لمعرفة أسبابها وتكرارها بشكل غامض، وكان آخرها منذ أيام قليلة حيث احترقت 3 سيارات في إحدى الساحات الترابية بمنطقة السالمية.