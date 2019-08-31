أمريكية تلاحق السلطات بعد إنجاب طفلها وحيدة بالسجن

أطلقت امرأة شابة كانت أنجبت طفلها العام الماضي وحيدة داخل زنزانتها، رغم إخطارها السلطات بأنها على وشك أن تضع مولودها، ملاحقة قضائية بحق مدينة ومقاطعة دنفر مستندة إلى تسجيلات لكاميرا المراقبة تدعم موقفها.

وكانت ديانا سانشيز البالغة 27 عامًا قد أودعت في 14 تموز/يوليو 2018 سجن مقاطعة دنفر بولاية كولورادو غرب الولايات المتحدة، بانتظار الحكم في قضية تقديم شيك دون رصيد.

وكانت سانشيز حاملًا في الشهر التاسع وتواجه خطر الإنجاب المبكر، وهي معلومات كانت الهيئات الصحية في السجن وعناصر الشرطة على دراية بها، وفق نص الدعوى.

وعند فجر 31 تموز/يوليو، استيقظت سانشيز بعدما دخلت المخاض وأخطرت الحارس الذي أحضر لها طعام الفطور قرابة الساعة الخامسة صباحًا، وأبلغت مرات عدة خلال الصباح الحراس بأنها بدأت مخاض الولادة وبشعورها بآلام في المعدة، لكن من دون جدوى.

وقد أتت ممرضة لمعاينتها بعد نزول ماء الرحم لكنها اكتفت بمدّها بفراش من تحت باب الزنزانة، بانتظار وصول سيارة ”بصورة غير عاجلة“ إلى السجن لنقلها إلى المستشفى، وفق المرأة، وأنجبت ديانا سانشيز صبيًا بمفردها من دون أي مساعدة بعد حوالي ست ساعات من الإنذار الأول ”على سرير قاسٍ وبارد قرب المراحيض“ في الزنزانة، وفق المدعية.

ولم تُنقل الأم وطفلها إلى المستشفى إلا بعد ثلاثين دقيقة من الولادة، وكانت الشرطة أجرت تحقيقًا داخليًا بشأن هذه الحادثة وخلصت إلى أن عناصرها ”اتخذوا الخطوات المناسبة في تلك الظروف واتبعوا الإجراءات المعتمدة في هذه الحالات“، وفق بيان نشر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولفتت أيضًا إلى أن الإجراءات عُدلت وباتت تلحظ طلب ”سيارة إسعاف بصورة طارئة عندما تكون سجينة على وشك وضع طفلها“.