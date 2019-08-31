مختل نفسيًا ينهي حياة أمين شرطة مصري

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لقي أمين شرطة مصري حتفه، صباح السبت، قبل وصوله إلى المستشفى، بعد تلقيه عدة طعنات على يد أحد الأشخاص في القاهرة، حيث تبين أن القاتل مختل نفسيًا ويعاني من حالة نفسية دفعته إلى ذلك. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص طعن أمين شرطة بمحيط نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك. ويتبع أمين الشرطة لقوة الحراسات وتأمين المنشآت…