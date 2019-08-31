مختل نفسيًا ينهي حياة أمين شرطة مصري

لقي أمين شرطة مصري حتفه، صباح السبت، قبل وصوله إلى المستشفى، بعد تلقيه عدة طعنات على يد أحد الأشخاص في القاهرة، حيث تبين أن القاتل مختل نفسيًا ويعاني من حالة نفسية دفعته إلى ذلك.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص طعن أمين شرطة بمحيط نادي الجزيرة بمنطقة الزمالك.
ويتبع أمين الشرطة لقوة الحراسات وتأمين المنشآت الحيوية، فيما تم ضبط المتهم.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، تم نقل أمين الشرطة مصابًا بنزيف حاد إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهم.
#عاجل..هجوم شخص والتعدي علي أمين شرطة أمام "نادي الجزيرة" وقام بأصابة امين الشرطه بعدة طعنات نافذة وتصرف الأهالي بذكاء وتم القبض عليه وتسليمه لرجال الأمن ولا يُعرف دوافعه من جريمتهأنباء اخيره .. وفاه امين الشرطه عقب وصوله المستشفى
تم النشر بواسطة Souadi Aboaser في السبت، ٣١ أغسطس ٢٠١٩