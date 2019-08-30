القبض على 10 كويتيّين بعد شجار عنيف في قبرص (فيديو)

كشفت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة اندلاع شجار عنيف بين بريطانيين اثنين و10 كويتيّين، أمام فندق في أحد شوارع مدينة أيا نابا القبرصية.

واندلع الشجار العنيف بالقرب من حمام السباحة في منتجع في بلدة أيا نابا، مساء الخميس، وأدى للقبض على 10 كويتيين، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي فيديو صورته كاميرا حافلة سياحية، يمكن رؤية الشباب الكويتي يهاجم البريطانيين ويضربهما بوابل من اللكمات والركلات في وسط الطريق بعد امتداد الشجار إلى خارج المنتجع، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وظهر أحد الرجال الكويتيين وهو ممسك بأداة معدنية طويلة قبل أن يضرب بها أحد الرجال الساقطين على الأرض، بينما يصرخ الشهود في الخلفية ويطالبون الرجال بالتوقف.

وسرعان ما تفرق الحشد وهربوا، تاركين الرجلين البريطانيين ملقيين بلا حراك على الأرض، بينما يهرع المارة لمساعدتهما، قبل نقلهما إلى مستشفى ”فاماغوستا“ لعلاج إصاباتهما الخطيرة، وإصابة أحدهما بطعنات خلال الاشتباك.

وتدخلت الشرطة لاحقًا وألقت القبض على الكويتيين العشرة، الذين احتُجزوا رهن الحبس الاحتياطي، كما عولج بعض الكويتيين أيضًا من الكدمات والخدوش.

ووقع الشجار الجماعي بين البريطانيين والكويتيين الذين حمل بعضهم أسلحة بيضاء، أمام 250 نزيلًا في المنتجع.

ورغم تدخل حراس أمن الفندق لتفريق الشجار، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقف العنف الذي استمر في الشارع، ولا تزال شرطة أيا نابا تحقق في الحادث.