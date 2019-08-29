انتحار رجل أمن مصري داخل مركز شرطة بـ“الحبة القاتلة“

أقدم أمين شرطة بمحافظة المنيا في مصر على الانتحار، اليوم الخميس، داخل قسم شرطة ديرمواس، إثر تناوله حبوب الغلال السامة التي أنهت حياته على الفور.

وأكدت التحريات التي أجرتها السلطات المختصة أن أمين الشرطة المنتحر تم فصله من الخدمة في وقت سابق، وأمرت المباحث بتكثيف جهود إدارة البحث الجنائي للوصول إلى ملابسات الواقعة.

وكانت مديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا من مركز شرطة ديرمواس بوصول ”ا-ص“ البالغ من العمر 39 عامًا، أمين شرطة، جثة هامدة، إلى المستشفى العام؛ نتيجة تناوله قرص غلة سامًا.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأفادت تحريات أولية بعدم وجود شبهة جنائية، كما تبيّن أن الشرطي المنتحر مفصول من العمل في شهر مايو الماضي.

وجرى إخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الظروف والملابسات.