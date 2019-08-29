بعد طلبهما منه ترتيب غرفته.. مراهق يقتل والده ويصيب شقيقه بطلقات رصاص

قتل مراهق أمريكي والده رميًا بالرصاص، وأصاب شقيقه الأصغر بطلقات نارية، في منزلهما بولاية ألاباما الأمريكية؛ بعدما طلبا منه ترتيب غرفته.

وقال جدا جيفري وانكا (16 عامًا): إن ”حفيدهما لم يكن يريد المساعدة في شيء، وكان في نزاع دائم مع والده حول شؤون المنزل، والذي كان يشجعه ليكون شخصية مسؤولة في حياته“.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن ”الأب البالغ من العمر 43 عامًا فارق الحياة، بعد نقله للمستشفى، بينما وصفت حالة الابن المصاب وعمره 12عامًا بالحرجة“.

ووصلت الشرطة لمكان الحادث بعد تلقيها عدة مكالمات من شهود عيان حول سماع إطلاق النار، وتم اعتقال وانكا بتهمة قتل والده ومحاولة قتل أخيه.