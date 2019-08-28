سطو ”هوليوودي“ على مصرف حكومي شرق الجزائر (فيديو)

فيما يشبه مشاهد هوليوود التمثيلية؛ قام مسلحان مساء الأربعاء بالسطو على مصرف حكومي بمحافظة بجاية (260 كيلومترًا شرق العاصمة الجزائر)؛ والاستيلاء على مبلغ مالي كبير .

واستنادًا إلى مصادر محلية متطابقة؛ فإن ملثمين اثنين اقتحما بنك التنمية المحلية المملوك للحكومة؛ والكائن في قلب محافظة بجاية الساحلية، وسلبا أموالًا تربو على 150 مليون دينار جزائري.

وذكر شهود أن الجانيين استخدما أسلحة نارية؛ وتوعدا بارتكاب مجزرة إن لم يتم تنفيذ طلباتهما، وأرغما الموظفين على منحهم الأموال تحت طائلة التهديد .

وأفادت مصادر أمنية بأن عملية السطو تمت في ظرف وجيز وبسرعة قياسية، ما يؤشر على تخطيط مسبق ومعرفة اللصين الجيدة للمكان.

ولم يسفر السطو عن أي إصابات، وسط تسجيل حالات هلع وارتباك لدى المواطنين، في وقت ساد الذهول وارتسمت التساؤلات ساعات بعد هجوم مسلح طال مشفى حكوميًا بمحافظة قسنطينة الشرقية.

وفرضت مصالح الأمن طوقًا أمنيًا على طول محافظة بجاية؛ بينما بدأت الأجهزة الأمنية حملة مطاردة واسعة للجانيين اللذين فرا نحو وجهة مجهولة.