إيران تعدم قاتل إمام جمعة بمدينة كازرون (صور)

نفذت السلطات الرسمية في إيران، يوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقًا في ساحة عامة بحق رجل أدين بقتل إمام صلاة الجمعة في مدينة كازرون الواقعة في جنوب البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن السلطات أعدمت ”حميد رضا درخشنده“ شنقًا، بعد إدانته بقتل إمام جمعة مدينة كازرون وممثل المرشد علي خامنئي فيها، الشيخ (محمد خرسند)، في 29 من مايو الماضي.

وأشارت إلى أن ”إعدام حميد رضا درخشنده جرى في المكان الذي قتل فيه رجل الدين الشيخ محمد خرسند طعنًا بالسكين أثناء عودته إلى منزله بعد إحياء الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان“.

وخرسند إمام صلاة الجمعة وممثل المرشد علي خامنئي في كازرون، عاصمة مقاطعة فارس، منذ عام 2007.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية عن شقيق إمام جمعة كازرون قوله إن ”الجاني حميد رضا درخشنده لم يطلب العفو عنه بل اعترف بجريمته وكان يدعي أنه ممثل الإمام المهدي الغائب (الإمام الثاني عشر بحسب المعتقدات الشيعية)، وقد أمره الإمام بقتل رجل الدين“.

وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام ونفذته بعد أن قررت أسرة رجل الدين عدم الصفح عن القاتل الذي رفض بدوره الإعراب عن أسفه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس.

وبموجب القانون الإيراني، يمكن لأسرة القاتل أن تنقذ حياة المدان من خلال دفع فدية إلى عائلة المجني عليه، وهو ما لم يتم في القضية التي أدين فيها ”درخشنده“.

يذكر أن تعيين الأئمة الذين يؤدون صلاة الجمعة في إيران يجري من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.