مقابل 66 ألف دولار.. ”بدون“ يتحوّل إلى سوري ثم كويتي

كشفت إدارة مباحث الجنسية في دولة الكويت تفاصيل قضية تزوير في محررات رسمية، المتهم الرئيسي فيها مواطن كويتي (82 عامًا)، وهو من أرباب السوابق في التزوير وهارب خارج الكويت، وشخص ”بدون“ (61 عامًا) حصل على الجنسية السورية، وقام بإضافة ابنه (35 عامًا) سوري الجنسية في ملف جنسية المتهم الكويتي، وذلك مقابل 20 ألف دينار كويتي (66,000 دولار).

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المواطن الكويتي ذهب إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر الكويتية وبحوزته صورة شخصية للابن السوري، وأدلى ببيانات غير صحيحة لدى الموظف المختص، واستخرج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتيًا وبطاقة مدنية كويتية للابن السوري، ليصبح كويتي الجنسية مواليد 1985، وتم تسليمه المبلغ المتفق عليه.

وفي التفاصيل، وبعد تحريات مكثفة، تبين أن الابن السوري، والذي أصبح كويتيًا بالتزوير يعمل عسكريًا في وزارة الدفاع، ولديه شقيق سوري الجنسية من الأب والأم نفسيهما ويعمل طبيبًا في وزارة الصحة.

وتم ضبط الشقيقين، حيث أقر الطبيب السوري بصحة تزوير جنسية شقيقه وعلمه باتفاق والده مع المواطن الهارب.

وتبين أن المتهم العسكري كان يحصل على راتب من دعم العمالة قبل عمله في الجيش، حيث كان مقيدًا بشكل وهمي على سجلات شركة خاصة.