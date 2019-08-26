إطلاق سراح مصرية قتلت سائقًا دفاعًا عن شرفها

أطلقت السلطات المصرية اليوم الإثنين سراح فتاة مصرية تدعى ”أميرة.أ“، قتلت سائقًا دفاعًا عن شرفها عندما حاول اغتصابها منتصف يوليو/تموز الماضي في مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة في مصر، إخلاء سبيل ”أميرة“، المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة العياط“، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها، بكفالة 10 آلاف جنيه ”600 دولار“.

وجددت النيابة العامة في وقت سابق، حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية، فيما اعترفت الفتاة أمام قاضي المعارضات بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها، بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، سددت طالبة عدة طعنات لسائق سيارة ميكروباص بالعياط، ما أسفر عن مقتله، لمحاولته الاعتداء عليها جنسيًا، وسلمت نفسها لمركز الشرطة.