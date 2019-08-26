العثور على عبير العنزي.. السفارة السعودية بتركيا توضح

أصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانًا، اليوم الإثنين، على حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ بشأن واقعة اختفاء المواطنة عبير العنزي والعثور عليها.

وقالت السفارة في بيانها ”إنه منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وقد تكللت هذه الجهود بالعثور على المواطنة السعودية، اليوم الإثنين، وهي بصحة جيدة“، مضيفة أنها ”تعمل والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت“.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن العثور على العنزي، وملابسات اختفائها، لكن ناشطين على موقع التواصل ”تويتر“ قالوا إنه ”تم العثور على عبير العنزي لدى عصابة مكونة من عائلة سورية مقيمة في تركيا، وتمتهن عمليات خطف النساء عن طريق سوريات من خلال الاستدراج والتخدير“.

وكان شقيق المواطنة المفقودة، قال في تصريحات سابقة إن شقيقته اختطفت في إسطنبول، منذ الأربعاء الماضي، وإن لديه أدلة على أن ”عصابة سورية“ وراء الحادثة.

وأكد في تعليق على محادثة جرت بينه وبين من قال، إنه زعيم العصابة ”#اختطاف تم إرسال رسالة من عصابة سورية الجنسية رسالة واتس أب تهدد أنه في حال تدخلت الشرطة سوف تؤذينا وأنه سيتواصل معنا في وقت لاحق. تم الإبلاغ وما زال البحث مستمرًّا“.

وما لبث أن حذف التغريدة، وقال مبررًا ”تم حذف التغريدة لنصائح كثيرة جاءت من إخواني وأهلي السعوديين والخليجيين وما وضعتها إلا لإثبات أنه تم خطفها، واليوم نبدأ باليوم الـ١٢ لاختفائها وما زال البحث مستمرًّا. صبر جميل والله المستعان“.

وكان العنزي كشف قبل يومين عن اختفاء شقيقته عبير عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قبل أن تنقل وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها، خبر الاختفاء، فيما تضاربت الروايات حول الحادثة التي لم يرد بشأنها أي بيان رسمي سعودي أو تركي.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية، إن عبير تعرضت للاختطاف من قبل مجهول رش على وجهها مادة مجهولة لتفقد وعيها ويسهل حملها، حسب تسجيلات لكاميرات مراقبة في المكان.

وفي تسجيل صوتي منسوب للزوج، يقول فيه إن زوجته ذهبت لشراء حذاء من متجر قريب من الفندق الذي تنزل فيه، قبل أن تنقطع أخبارها وتبدأ القنصلية السعودية والشرطة التركية بمتابعة الحادثة.

ووجدت الحادثة صدًى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط دعوات متكررة لعدم اختيار تركيا كوجهة سياحية للسياح السعوديين، كونها غير آمنة، على حد قول البعض.

وكان العنزي روى لـ ”إرم نيوز“ بعض تفاصيل الحادثة، موضحًا أن شقيقته سيدة تجاوزت سن الشباب، ولا يبدو أنها كانت تحمل معها مبلغًا كبيرًا من المال، أو حليًّا ذهبية عند اختفائها.

وأوضح أن العائلة كانت في رحلة سياحية في تركيا، قبل أن تختفي الأم في الحادثة الغامضة، ويعود أطفالها إلى السعودية، فيما يواصل الزوج والشقيق متابعة إجراءات السلطات التركية التي لم تصدر بيانًا رسميًّا يؤكد صحة التفاصيل المتداولة بشأن الحادثة.