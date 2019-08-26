سائق في دبي يبتز خليجية بنشر صور بناتها وهن ”عاريات“

هدد سائق آسيوي في دبي في دولة الإمارات، في قضية منظورة أمام الجنايات، مخدومته بنشره صورًا ومقاطع فيديو لبناتها وأزواجهن على مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة في الانتقام منها.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد قالت المجني عليها – وهي خليجية تبلغ 52 عامًا – إنها ”كانت في منزلها حين تلقت صورًا وفيديوهات يظهر فيها بناتها وأزواجهن، ومن ثم تلقت رسالة نصية يهددها السائق فيها بالقول (لدي فيديوهات أخرى، تواصلي معي وإذا لم تفعلي سوف أرسل الفيديوهات العارية إلى زوجك وأنشرها على يوتيوب وإنستغرام وتويتر)“.

وأكدت المجني عليها أنها رفضت تهديدات السائق، ولم تتواصل معه، بل أبلغت زوجها فورًا بالواقعة، والذي شاهد بدوره المحتوى، وقام بإبلاغ الشرطة.

وأقر السائق المتهم في التحقيقات بتهديده مخدومته، مبينًا أنه تمكن من الحصول على الصور ومقاطع الفيديو من خلال عمله سائقًا لديها، حيث كانت تكلفه أحيانًا بجلب أغراض من منزل بناتها، وكان من بينها هاتف نقال، وبفتحه شاهد صور بناتها وفيديوهات لهن وهن عاريات، فنقل مقاطع الفيديو والصور إلى هاتفه، ثم هدد بنشرها على مواقع التواصل، لأنه كان مستاء من عمله لدى مخدومته ويرغب في الانتقام منها.