مصر.. تحديد موعد محاكمة ريهام سعيد بتهمة ”إهانة السمينات“

حدّدت محكمة مصرية، جلسة منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لمحاكمة الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية اتهامها بإهانة مريضات السمنة.

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، جدلًا واسعًا، في مصر على خلفية حديثها ببرنامجها المذاع بفضائية محلية، عن النساء اللاتي يعانين من الوزن الزائد (السمنة)، حيث وصفتهن بـ“الموتى وبالعبء على أهلهن وعلى الدولة، ويشوهن المنظر“.

وبحسب إعلام محلي، حدّدت محكمة جنح الجيزة (غرب القاهرة)، السبت، جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كأولى جلسات محاكمة المذيعة، على خلفية اتهامها من قبل محام بإهانة مرضى السمنة.

ومحكمة الجنح معنية بنظر الجرائم التي لا تنطوي على خطورة كبيرة على المجتمع، وحدد القانون عقوباتها بالغرامة أو الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.

والجمعة، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة (خاصة) إيقاف برنامج ريهام سعيد، لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام (أعلى هيئة إعلامية رسمية بمصر) معها الأحد.

بدورها، قالت ريهام سعيد في مقطع فيديو متداول عبر فيسبوك إن حديثها ”عن السمنة وخطورتها“ يأتي في إطار ”مبادرة الرئيس“.

وسبق أن تعرضت ريهام سعيد للإيقاف الإعلامي عدة مرات بسبب ”مخالفتها“ للقواعد المهنية، لكنها كانت تعود كل مرة بعد الاعتذار.