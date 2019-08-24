إطلاق نار على حافلة في البتراء جنوب الأردن

تعرضت حافلة تقل عادة أدلاء سياحيين من منطقة وادي موسى إلى البتراء في جنوب الأردن، لاطلاق نار من قبل مجهولين اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونتج عن اطلاق النار أضرار مادية بالحافلة التابعة لسلطة اقليم البترا دون وقوع اصابات. وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.

ولاحقا، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن بلاغا ورد ظهر اليوم بتعرض مركبة (حافلة )خالية من الركاب تابعة لمفوضية سلطة اقليم البتراء لاطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول نتج عن الحادثة اضرار مادية بالمركبة وفتح تحقيق فيها.‎